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加工食品漬物「キューちゃん」賞味期間延...

「キューちゃん」賞味期間延長 食品ロス削減へ貢献 東海漬物

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「キューちゃん」賞味期間延長 食品ロス削減へ貢献 東海漬物

漬物大手の東海漬物は今月生産分より、ロングセラーの「きゅうりのキューちゃん」の賞味期間を90日から120日に延長する。社会課題の一つである食品ロスの削減に貢献する。 対象商品は「きゅうりのキューちゃん…

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