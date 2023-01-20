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加藤産業 トレンドに沿った商品提案 自社製品に新ブランド「プレミアム」 春夏新製品発表会

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加藤産業 トレンドに沿った商品提案 自社製品に新ブランド「プレミアム」 春夏新製品発表会

加藤産業は12、13の両日、神戸国際展示場で「第47回春＆夏の新製品発表会」を開催した。昨年を約1千人上回る、全国の得意先約3千人が事前登録し、28社多い535社（常温325社、低温74社、酒類136…

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