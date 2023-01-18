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マルコメ　「蔵乃屋」が海外初出店　バンコクにみその専門店

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日本の代表的発酵食品をタイから世界へ発信
日本の代表的発酵食品をタイから世界へ発信

マルコメの子会社でみその専門店を運営する蔵乃屋は先頃、タイ・バンコクのショッピングモール、セントラルワールドに蔵乃屋の実店舗としては3店舗目となる「蔵乃屋タイランド店」をオープンした。 蔵乃屋は、厳選…

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