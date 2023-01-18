アイス12月は4％増 “冬仕立て”が浸透 厳しい寒さも底堅い需要

12月のアイスは前年同月比4％増で着地した模様。たびたび強い寒気が襲来し記録的な大雪となった地域もあるなど厳しい寒さに見舞われたが、より濃厚さを増した“冬仕立て”アイスや年末年始を盛り上げる限定パッケ…