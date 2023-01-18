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トーホー 自社ブランド初のPBF新発売

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「EAST BEEプラントベースハンバーグ」（トーホー）
「EAST BEEプラントベースハンバーグ」（トーホー）

トーホーは、業務用自社ブランド「EAST BEE（イーストビー）」シリーズ初で動物性原材料不使用のプラントベースフード（PBF）「EAST BEEプラントベースハンバーグ」（冷凍）を、1月中旬から順次…

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