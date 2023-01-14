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マクドナルド、ハッピーセット「すみっコぐらし」13日から期間限定販売

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ハッピーセット
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　日本マクドナルドは13日からハッピーセット「すみっコぐらし」を期間限定販売している。 　これは、しろくま、ねこ、とかげなどの人気キャラクターの庭や家を作ってごっこ遊びが楽しめるおもちゃをセットにした…

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