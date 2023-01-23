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食べ物や飲み物に彩りを添える器の魅力発掘　年々拡大する伊藤園「茶器が選べるおいしいお茶時間」が一役

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「茶器が選べるおいしいお茶時間」キャンペーンの景品の1つ山中漆器「中棗 金箔木乾 紋入（ちゅうなつめ　きんぱく　もっかん　もんいり）」
「茶器が選べるおいしいお茶時間」キャンペーンの景品の1つ山中漆器「中棗 金箔木乾 紋入（ちゅうなつめ　きんぱく　もっかん　もんいり）」

　“急須で淹れて飲むお茶”を広めるべく開始した伊藤園の「茶器が選べるおいしいお茶時間」キャンペーンが年々拡大し、日本の伝統工芸の魅力発掘にも一役買っている。 　伊藤園には、茶葉の消費促進のために開発し…

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