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加工食品調味料・カレー類「どろソース」など値上げ ...

「どろソース」など値上げ オリバーソース

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「どろソース」など値上げ オリバーソース

オリバーソースは2月1日出荷分から「どろソース」など主力のソースを値上げする。同社の値上げは、業務用は2009年以来、家庭用は1997年の工場移転以降で初となる。 対象品目数と値上げ幅は、家庭用商品が…

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