「麦価の方向性を注視」 粉卸2団体賀詞交歓会で館野会長

全国小麦粉卸商組合連合会と東京小麦粉元卸協同組合は6日、都内で新年賀詞交歓会を開催し、約120人が出席した。 全粉卸会長で東粉元卸理事長の館野洋一郎氏は「コロナ禍での不自由は続くが、オンラインの会議な…