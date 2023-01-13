日本気象協会 biz tenki
加工食品製粉「麦価の方向性を注視」 粉...

「麦価の方向性を注視」 粉卸2団体賀詞交歓会で館野会長

製粉freeonline
館野洋一会長（全国小麦粉卸商組合連合会）
館野洋一会長（全国小麦粉卸商組合連合会）

全国小麦粉卸商組合連合会と東京小麦粉元卸協同組合は6日、都内で新年賀詞交歓会を開催し、約120人が出席した。 全粉卸会長で東粉元卸理事長の館野洋一郎氏は「コロナ禍での不自由は続くが、オンラインの会議な…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集