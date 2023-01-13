エバラ食品　45周年「黄金の味」から「贅沢林檎」「濃熟」発売

エバラ食品工業は2023年春夏の家庭用新商品として「黄金の味 贅沢林檎」（210g、税抜き小売参考価格378円）と「黄金の味 濃熟」（360g、同430円）を2月3日から発売する。焼肉のたれのナンバー…