日本気象協会 biz tenki
加工食品調味料・カレー類エスビー食品 創業100周...

エスビー食品 創業100周年で新コーポレートメッセージ制定

調味料・カレー類freeonline
エスビー食品 創業100周年で新コーポレートメッセージ制定

エスビー食品は、2023年の創業100周年を機に、これからの100年に同社グループが目指す姿とその想いを込めた新たなコーポレートメッセージ「そこに、スパイス＆ハーブ」を制定し、1日から使用を開始した。…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集