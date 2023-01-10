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加工食品菓子「さくさくぱんだ」など値上...

「さくさくぱんだ」など値上げ カバヤ食品

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「さくさくぱんだ」（カバヤ食品）
「さくさくぱんだ」（カバヤ食品）

カバヤ食品は12月26日、23年2月1日納品分から順次、一部菓子商品の価格改定および内容量変更を実施すると発表した。 「さくさくぱんだ」や「タフグミ」など16品目を、5～25％の価格改定。2月28日か…

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