ヤマサ醤油 4月から値上げ 家庭用中心に101品目

ヤマサ醤油は4月1日納品分から醤油、つゆ、たれ類の出荷価格を改定する。製造コスト、輸送コストの高騰が続く中で、企業努力のみでは対応することができない状況に至り、価格改定を実施せざるを得ないと判断した。…