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加工食品調味料・カレー類ヤマサ醤油 4月から値上げ...

ヤマサ醤油 4月から値上げ 家庭用中心に101品目

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ヤマサ醤油は4月1日納品分から醤油、つゆ、たれ類の出荷価格を改定する。製造コスト、輸送コストの高騰が続く中で、企業努力のみでは対応することができない状況に至り、価格改定を実施せざるを得ないと判断した。…

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