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加工食品調味料・カレー類「キムチの素」3月から値上...

「キムチの素」3月から値上げ 桃屋

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桃屋は3月1日出荷分から「キムチの素」3品（190g、450g、620g）の価格改定を実施する。 原料価格、エネルギー費が高騰する厳しい環境下で合理化・効率化を進めてきたが、企業努力だけでは上昇したコ…

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