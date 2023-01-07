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小売ＣＶＳファミリーマートから全18...

ファミリーマートから全18種類のいちご商品を期間限定販売　季節楽しむ商品フェアで買い合わせ点数アップ狙う

ＣＶＳfreeonline
「ふわふわケーキオムレットいちご」（税込298円）
「ふわふわケーキオムレットいちご」（税込298円）

　ファミリーマートは「ファミマのいちご狩り」と称して「あまおういちご」など旬のいちごを使用したスイーツ・パン・ドリンク・アイス・菓子などオリジナル商品全18種類を10日から23日までの期間限定で販売す…

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