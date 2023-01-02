卯のように飛び跳ね、飛躍して「新しい景色」を

サッカーW杯カタール大会で日本代表は、「新しい景色」を目指し、ベスト8進出に向けて奮闘したが惜敗。しかし強豪国相手に歴史的な勝利をあげ、その戦いぶりに日本中が沸いた。「新しい景色」には視覚的な風景だけ…