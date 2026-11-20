愛知県碧南市の醸造メーカー・日東醸造は11月8日、本社会場で「小さなくらのマルシェ」を開催した。

当日は、「足助仕込三河しろたまり」や「三河白だし」などの同社主力商品や、地元ベーカリーと共同開発したイベント限定食パン、「しろたまり」で仕上げたポトフ、同社「唐揚げの素」を使った唐揚げなどを販売。蜷川洋一社長による工場見学ツアーも開かれ、来場者を楽しませた。

今回のイベントは、若手経営陣が主体となって企画したもの。「当社はBtoBが事業の主流。なかなか地域の方々に知っていただく機会がなかったので、当社がどんなことをしているのか、地元での認知を高めたいと思ったのがイベント開催のきっかけ。来年（27年）3月末に、より本格的なマルシェを予定しているので、その前に小規模なイベントで経験を重ねておこうと考えた」（蜷川泰輔副社長）とする。

3月の本番では、「キッチンカーも3～4台に増やして、焼きそばなどしろたまりを使った料理を出していただく事業者さんを募りたい。物販でも、今回の食パンに加えてベーグルや菓子なども販売を予定。さらに体験型企画も準備しており、小さいお子さんにも楽しんでもらえたらと思っている」（同）。

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同社は現在、事業承継の真っただ中。洋一社長は、2030年に経営のバトンを託す考えで、「それまでにしろたまりの生産体制の整備の総仕上げと、若い優秀な社員を集めること。それが残された仕事と思っている」という。

これに対して泰輔副社長は、「社長就任までに、次世代による会社の基盤固めをしっかり進めたい。近年、30代前半や20代の若手メンバーが増え、工場の主要なポジションで中心になって活躍してくれている。そのメンバーに、まず私がどうしていきたいかを伝えて、ともに会社を変えていけるようにする。そのために一緒に仕事をする時間を増やすことを、いま一番意識している」と語った。