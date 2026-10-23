菓子市場4兆円突破 さらなる成長へ売場づくりに磨き

・山星屋 代表取締役社長 猪忠孝氏 既存取引先の帳合拡大が大方針 エクスクルーシブ商品引き続き推奨

・三菱食品 常務執行役員 商品統括兼次世代事業統括 山根隆幸氏 売れる仕組みを創る卸へ DDマーケティングに手応え

・髙山 代表取締役社長 髙山時光氏 一丁目一番地は売上高の最大化 価格帯は「竹」と「梅」に伸び代

・関口 代表取締役社長 関口快太郎氏 第2期中計実現へ着実に前進 今年の漢字一文字は「響」

・外林 代表取締役社長CEO 外林大忠氏 お菓子が本来持つ価値を丁寧に伝達 小売店の課題を把握し買上点数アップ図る

・アイネットホールディングス 代表取締役社長 小黒敏行氏 クラフト･スイーツ･ラボ安定稼働に注力 非効率・プレミアム・少量多品種へ積極姿勢

・ナシオ 代表取締役社長 平元彦氏 取引先拡大と仕入れの発掘に注力 2社グループ入で冷蔵・冷凍の提案強化

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・東北で唯一の専業卸の催し 関口の「東北エリア秋季大見本市商談会」出展メーカー数が過去最多を更新

・岩塚製菓 近畿大学の学生と共創 共同開発した米菓3商品発売

・カルビー ファンミーティングで特別体験を提供

・明治 カカオ産地支援を進化 ガーナでアップサイクルの産業振興促進

・ひなまつりから春の新生活まで店頭を彩る桜の和菓子や珍味売場に向けた菓子アプローチの惣菜など JCCが新提案

・ぼんち、揚米菓の高付加価値化へ新製法「表裏味付け製法」開発 「2つの味あわせる」×「しあわせ」で新ブランド「味あわせ」登場

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