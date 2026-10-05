日本アクセス アジア太平洋小売業者大会「RETAIL EXPO Tokyo」出展

日本アクセスは10月8～9日に東京国際フォーラムで開かれる「第22回アジア太平洋小売業者大会」の展示会「RETAIL EXPO Tokyo2026」に、伊藤忠グループの一員として出展する。

アジア太平洋小売業者連合会（FAPRA）に加盟する18か国・地域の小売業トップが一堂に会する国際会議および展示会で、日本での開催は19年ぶり。展示会「RETAIL EXPO」には1万人の来場が見込まれている。