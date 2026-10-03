サントリー「ギルティ炭酸 NOPE」から1.5L大容量サイズが登場　商品名は「ギルティ炭酸 MEGA NOPE」

サントリービバレッジ＆フードは、10月6日から「ギルティ炭酸 NOPE（ノープ）」の1.5L大容量サイズを発売する。

今年3月の発売開始以降にユーザーから寄せられた大容量を求める声が投入の背景。商品名は「ギルティ炭酸 MEGA NOPE（メガノープ）」。希望小売価格は税別450円。