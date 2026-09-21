・新進 新商品GPでW受賞「ゆず香るぽん酢おろし」 常温化で売場拡大へ

・皮むき加熱済で時短簡便 新進が北海道産ポテト「おいしいじゃがいも」

・減塩＋しっかりおいしい 塩分2.7％梅干登場 中田食品

・キューちゃん出荷好調 「冷蔵庫に常備」の声も

・ガリの価値磨き56年 地域資源生かす加工拠点へ シオダ食品 亀山大輔社長

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塩元売協同組合（塩元売協組）

