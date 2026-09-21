北陸流通動向 富山2社の中京出店強化継続 アルビスはライフ傘下へ

・平和堂北陸出店強化今秋富山に2店舗

・アルビス ライフとシナジー創出へ

・カナカン 谷口英樹社長 創業来の組織改革継続 福井で新物流センター新設へ

・大阪屋ショップ 尾﨑弘明社長 基本の徹底が大事 今秋、中京地区4店舗目開設

・アルビス 池田和男社長 海産PC稼働で生産性向上 改装は旗艦店中心に新MD導入

・アコス 藤田亮一社長 チーム制に手応え オールラウンドの強み活かす

・北陸中央食品 野村直紀社長 グループ力で提案強化 ドライ商品の旬で売場活性化へ

・チャンピオンカレー 中村洋介社長 生カレー好評で出荷数1・5倍に 創業66周年で各種企画展開

・スギヨ 杉野浩也社長 マーケティング強化 脱すり身の新商品開発へ

・かね七 売上高過去最高更新 産地と共に、国産だし守る

・トンボ飲料 翠田圭吾社長 自社ブランド「バランス」に統合 セレブレは海外市場も拡大へ

・ふじや食品 白﨑弘康社長 新商品開発強化で市場開拓 レンジ対応カップ「ごま粥」発売

・アサヒ装設 好評のオーブンMPO型に新型機 新分野からの依頼も増加

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塩元売協同組合（塩元売協組）

