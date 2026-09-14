「うちのうまかっちゃんが一番うまか！」 家庭で愛される味アピールの新CM

ハウス食品は9月1日から九州・沖縄地区および山口県で即席袋ラーメン「うまかっちゃん」の新TVCM「うちのうまかっちゃん自慢」篇を放送している。「うまかっちゃん」は1979年の発売から40年以上のロングヒット商品で九州エリアを中心に根強い人気を誇る。

現在、うまかっちゃん「スタンダード」「濃厚新味」「博多 からし高菜風味」「熊本 香ばしにんにく風味」「黒豚とんこつ 鹿児島焦がしねぎ風味」の5アイテムを展開している。

今回の新TVCMでは部活の終わりに生徒たちが「うちのうまかっちゃん」自慢で盛り上がっているところ、小峠先生が生徒の「うちのうまかっちゃん」話に一緒に盛り上がり、「うちのうまかっちゃんが一番うまか！」と締めくくる。変わらずに愛され続けている「うまかっちゃん」を存分にアピールする。

なお、今回のTVCMに関連したプロモーションとして9月下旬から「小峠英二さん×うまかっちゃん」のAIキレキレダンス動画をハウス食品グループ公式Xやハウス食品公式TikTok、YouTubeなどで公開。

うまかっちゃんのTVCMで長年使用されている「九州いうたらうまかっちゃん♪」のサウンドロゴに合わせて、小峠さんのAIがアクロバティックなダンスで楽しませる。