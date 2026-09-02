「じっくりコトコト」の味を好きなだけ 好みの量や濃さで ポッカサッポロ

ポッカサッポロフード＆ビバレッジの「じっくりコトコト」ブランドでは、インスタントスープ「じっくりコトコト 至福」シリーズを8月31日に新発売。自分好みにカスタマイズしたスープを飲みたいという需要の獲得を目指す。

同商品は、お湯で溶かすだけでスープを作ることができる粉末状のインスタントスープ。「至福のコーンポタージュ」「至福のクラムポタージュ」の2種を取り揃える。

8月18日、発表会に登壇した佐々木恭子マーケティング本部ブランドマネジメント部リーダーは「当社が調査したところ、個包装の袋入り粉末スープが適量ではないと感じている方が半数以上いることが分かった。納得のいくおいしさのものを、思うままに楽しみたいという気持ちにお応えする」と語る。



前身商品の「おうちスープ」シリーズや、現在市場に存在する徳用の袋入りインスタントスープと比較すると中味設計が異なっている。

「量や価格を重視した商品ではなく、小箱シリーズのこだわりやおいしさをそのまま袋に詰めたい、という思いで開発した。濃くしても塩味が強くなりすぎず、素材の味をしっかり感じられる設計になっている」と説明する。

具なしタイプのため、アレンジしやすい点も特徴となっている。パスタソースやドリアなどにも活用できる。

「単純なスープではなく調味料のカテゴリに踏み込んだような存在として、今までにない食シーンにも取り入れていただきたい」と期待を寄せる。