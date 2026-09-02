新進「ゆず香るぽん酢おろし」新商品グランプリでW受賞 常温化で売場拡大へ

新進は9月1日、「手間いらずプラス」シリーズの新商品「ゆず香るぽん酢おろし」を全国発売した。発売に先立ち、日本アクセス主催の「新商品グランプリ2026年秋冬」でトレンド賞と和日配部門2位をダブル受賞した。

同品は、粗くおろした国産大根のシャリッとした食感と、国産ゆず皮の爽やかな風味が特長の味付大根おろし。ぽん酢味に仕上げており、そのまま料理にかけて使用できる。キャップ付き容器を採用し、必要な分だけ使えるほか、開封前は常温保存が可能。冷蔵ケース以外でも販売でき、さまざまな食品とのクロス販売を想定する。

新商品グランプリでは、大根の食感やゆずのさっぱりとした風味、キャップ付きで持ち運びやすい点などが評価された。一般消費者による実食審査では、味や価格に加え、利便性やトレンド性など多角的な視点から採点された。

受賞に際し、企画開発本部長の松浦隆康氏は、「手間いらず」シリーズが大根おろしなどの野菜具材を簡便に使える商品として13年にわたり展開し、成長を続けてきた一方、「チルドという売場だけにしか留まれない」という課題があったと説明。そこで今回は、商品の良さをさらに広げ、関連する商品と一緒に購入してもらえるよう、常温で展開でき、味付け済みですぐに食べられる商品として開発したとした。

今後の売場展開については、伸長する惣菜との合わせ買いにも期待を寄せる。新商品グランプリでは流通関係者などからも期待を寄せる声もあったといい、日本アクセスと連携しながら多様な売場で展開していく考えを示した。

同商品は内容量100g、参考小売価格220円（税別）。賞味期間120日。