萱津神社で「香乃物祭」 日本唯一の漬物の祭礼

愛知県あま市の萱津神社で8月21日、日本で唯一の漬物の祭礼「香乃物祭」が行われ、全日本漬物協同組合連合会の秋本薫副理事長、愛知県漬物協会の曽我公彦理事長など全国の業界関係者が参加した。

神社周辺は尾張平野の肥沃な土地で、昔は海岸に面しており、神前にウリやナスなどとともに海で取れた藻塩を備えて五穀豊穣を祈っていた。供物が腐敗するのを惜しみ、社殿の傍らにかめを置き、その中に入れたところ、程よい塩漬けになり、「雨露にあたっても変わらぬ不思議なその味を神からの賜り物として、万病を治すお守りにした」とあり、これが漬物の始まりとされている。

祭りは毎年8月21日に行われる。本殿では祝詞奏上や巫女の舞が奉納された。続いて香の物殿では一般参加もできる漬込神事が行われた。白菜やナス、カリモリなどの野菜と塩を合わせてかめの中に入れ、漬け込んだ香の物は、名古屋市の熱田神宮に奉納される。

また、境内にある萱津会館の2階では、地元の尾張地区で生産する野菜「カリモリ」を使った伝統の漬物を後世に残していくため、地元有志で結成した「かりかりもりもりたい」の新工房がオープン。粕漬けをベースとした地域に伝わる製法で作った浅漬けを祭の当日に販売したほか、毎月21日の「漬物の日」に合わせて定期販売を行っていく。

愛知県漬物協会では、祭に合わせて理事会を萱津会館で開催。11月29日に予定されている名古屋市の久屋大通公園エンゼル広場の「あいち農林水産フェア」に出店し、漬物をPRするほか、27年3月には漬物技術研究会を実施し、アキモの秋本薫社長を講師に招き、漬物製造におけるDXについて学ぶ。