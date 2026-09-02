・百貨店・おせち 贅沢とコスパの二極化進む “巣ごもり需要”再燃なるか

・一正蒲鉾 第3次中期経営計画 水産練製品を「魚肉たんぱく食品」に “第3のたんぱく質”として情報発信

・紀文食品「はんぺん大判」リニューアル発売 国内製造すり身を100％使用

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塩元売協同組合（塩元売協組）

