和日配版

・百貨店・おせち　贅沢とコスパの二極化進む　“巣ごもり需要”再燃なるか
・一正蒲鉾　第3次中期経営計画　水産練製品を「魚肉たんぱく食品」に　“第3のたんぱく質”として情報発信
・紀文食品「はんぺん大判」リニューアル発売　国内製造すり身を100％使用

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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