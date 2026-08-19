「サントリー天然水」好調 ニーズに応える多様な容量、水源訴求のCMが後押しに

サントリービバレッジ＆フードの「サントリー天然水」ブランドは、1～7月の累計販売数量が前年同期比プラスで着地見込みとなっている。

7月30日、取材に応じたブランドマーケティング本部の土屋友胤氏は「どの商品も全体的に好調。特に今年3月に発売した375㎖がプラスオンしているとともに、1Lの伸長が続いている。1Lは、量をたくさん飲みたいという方が朝に購入している」と説明する。

清冽な水源を訴求するコミュニケーションも好調を後押し。5月からは新TVCMを放映している。

「水源のコミュニケーションはずっとやり続けて好評を博しており、お客様に間違いなく伝わっているなという手応えがある」と胸を張る。

新TVCM「水の山から／生命（いのち）」篇では、俳優の柄本佑さんが演じる父親と5歳の息子（さんちゃん）の絆を描いた。一方「水の山から／水源」篇では、山の麓から「サントリー天然水」が運ばれる道のりを表現した。

ブランドマーケティング本部コミュニケーションデザイングループ宣伝2課の高橋夏苗氏は「どちらもお客様からの好感度が非常に高い。今回採用した楽曲『心の瞳』は合唱で歌ったことがある方も多く、共感や感動のお声をいただいている」と語る。