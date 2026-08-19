HACCP対応/殺菌水・洗浄水生成装置特集

HACCP対応の一般衛生管理で活用を 環境負荷低い洗浄が不可欠

・関心高まる「無塩の微酸性電解水生成装置」 600L/hタンク2基付き「AP600W」好調に推移 ホクエツ

・「高pHアルカリ電解水生成装置」 洗浄水の「内製化」で、コスト削減などメリット多数 クール・テック

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塩元売協同組合（塩元売協組）

