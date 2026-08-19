栃木名産の灯を守れ！ 農家と問屋が一丸

・国産にも需要減の波？ コメや海苔高騰の影響も

・忍び寄る産地衰退の影 苦境打開へ知恵絞る

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・生産振興へ取組み継続 剥き機の新機種普及に期待 栃木県干瓢商業協同組合 倉井茂雄理事長

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塩元売協同組合（塩元売協組）

