雪印メグミルク 9月から138品価格改定 乳食品・市乳商品が対象

雪印メグミルクは9月1日から乳食品および市乳商品の価格改定を実施する。対象は乳食品75品、市販用市乳商品57品、牛乳販売店チャネル向け市乳商品6品の計138品。

原材料や包装資材価格に加え、人件費や物流費など各種コストの上昇が続き、自助努力だけでは吸収が困難と判断した。

乳食品は9月1日特約店着分からメーカー希望小売価格を1.8～10％引き上げる。市販用市乳商品は9月1日出荷分から2.1～8.7％、牛乳販売店チャネル向け市乳商品はメーカー出荷価格を4.2～10.3％引き上げる。