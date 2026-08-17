食品スーパーがけん引 惣菜売場で独自の色を カテゴリーは転換期に

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・全調食東など3団体 多摩地区フードバンクに寄贈 給食のない夏休みにごはんのお供を

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・三菱食品 持続的な成長実現へ デリカマーケティングを強化

・日本アクセス マーケットインで需要創造 ソリューションプロバイダーへ進化

・国分フレッシュ・フードトランス 日本の食と文化を世界へ デリカの枠を超えて挑戦

・旭食品 惣菜と生鮮の連携強化 グループシナジーを発揮

・デリア食品 ポテサラ特化で逆風に挑む 効率化と付加価値を両立へ

・トオカツフーズ DXで徹底した業務改革を推進 中食ワンストップカンパニーへ[

・ヤマザキ 枠を超え領域拡大 NB袋物惣菜で成長局面迎える

・ケンコーマヨネーズ 高付加価値化で逆風に挑む トレンド捉えたメニュー開発

・まつおか おいしさ、品質、問われる総合力 新豊山工場の来年稼働へ

・フジッコ “買置き常備菜”で売場作り 日持ち惣菜の開発に注力

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・コンビニ惣菜 価値提案多彩に 健康・本格感で需要開拓

・日本惣菜協会 黒田久一会長 ニーズ高まる中食・惣菜 持続可能な惣菜産業の未来へ

・スーパー惣菜 有力企業の最新動向

・J-オイルミルズ「JOYL PRO 美味得徳こくアップオイル」 食材のコク・うまみを増強

・昭和産業「天ぷら粉 再彩」 CK活用で人手不足を解決

・日清オイリオグループ「日清きれい長持ちオイル」 着色・酸価上昇・においを抑制

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塩元売協同組合（塩元売協組）

