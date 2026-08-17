中食・惣菜特集

食品スーパーがけん引　惣菜売場で独自の色を　カテゴリーは転換期に

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・全調食東など3団体　多摩地区フードバンクに寄贈　給食のない夏休みにごはんのお供を

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・三菱食品　持続的な成長実現へ　デリカマーケティングを強化
・日本アクセス　マーケットインで需要創造　ソリューションプロバイダーへ進化
・国分フレッシュ・フードトランス　日本の食と文化を世界へ　デリカの枠を超えて挑戦
・旭食品　惣菜と生鮮の連携強化　グループシナジーを発揮
・デリア食品　ポテサラ特化で逆風に挑む　効率化と付加価値を両立へ
・トオカツフーズ　DXで徹底した業務改革を推進　中食ワンストップカンパニーへ[
・ヤマザキ　枠を超え領域拡大　NB袋物惣菜で成長局面迎える
・ケンコーマヨネーズ　高付加価値化で逆風に挑む　トレンド捉えたメニュー開発
・まつおか　おいしさ、品質、問われる総合力　新豊山工場の来年稼働へ
・フジッコ　“買置き常備菜”で売場作り　日持ち惣菜の開発に注力

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・コンビニ惣菜　価値提案多彩に　健康・本格感で需要開拓
・日本惣菜協会　黒田久一会長　ニーズ高まる中食・惣菜　持続可能な惣菜産業の未来へ
・スーパー惣菜　有力企業の最新動向
・J-オイルミルズ「JOYL PRO 美味得徳こくアップオイル」 食材のコク・うまみを増強
・昭和産業「天ぷら粉　再彩」 CK活用で人手不足を解決
・日清オイリオグループ「日清きれい長持ちオイル」　着色・酸価上昇・においを抑制

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塩元売協同組合（塩元売協組）

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