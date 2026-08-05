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〈熊本地震〉テーブルマーク 支援金1000万円拠出

防災
〈熊本地震〉テーブルマーク 支援金1000万円拠出

　テーブルマークは8月3日、令和8年熊本地震の被災地に緊急支援金1000万円を拠出すると発表した。支援先は特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン。

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