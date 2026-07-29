熊本地震　ファミリーマート、熊本県内39店舗が一時休業　店舗配送にも影響　支援金募金を開始

ファミリーマートは7月29日、昨日に発生した熊本地震の影響について、29日午前7時時点で熊本県内39店舗が一時休業し、道路状況の悪化などにより同県内で店舗配送にも影響が出ていることを明らかにした。
被災地支援として店頭での支援金募金を開始した。国内エリアフランチャイズ各社とともに、全国のファミリーマート約1万6400店舗で8月25日まで受け付ける。集まった募金は、被災地域の自治体などへ届ける。店舗によって開始日が異なる場合がある。
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ファミリーマートは7月29日、昨日に発生した熊本地震の影響について、29日午前7時時点で熊本県内39店舗が一時休業し、道路状況の悪化などにより同県内で店舗配送にも影響が出ていることを明らかにした。
被災地支援として店頭での支援金募金を開始した。国内エリアフランチャイズ各社とともに、全国のファミリーマート約1万6400店舗で8月25日まで受け付ける。集まった募金は、被災地域の自治体などへ届ける。店舗によって開始日が異なる場合がある。