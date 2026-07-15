丸大食品 愛知・名古屋アジア大会応援 食でチームジャパン支える

丸大食品は、主力のハム・ソーセージ等の商品を通じて、今年9～10月に開催される愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会に向けて励む日本代表選手団「TEAM JAPAN」を応援している。

同アジア大会は、9月19日～10月4日に「第20回アジア競技大会」、10月18～24日に「第5回アジアパラ競技大会」が開催され、同社はハム・ソーセージ等の商品を通じて、「チームジャパンの成長と最高のパフォーマンスを、これからも食で支えていく」としている。

同社は1986年から、ハム・ソーセージ等を通じて日本オリンピック委員会（JOC）に協賛し、長きにわたり日本のスポーツ振興をサポートしており、これまでもオリンピック各大会等でチームジャパンを応援する様々なコミュニケーション活動を行っている。現在は、JOC、日本パラスポーツ協会日本パラリンピック委員会（JPC）と、「TEAM JAPANパートナーシッププログラム2025-2028」で、TEAM JAPANオフィシャルサポーターシップ契約を締結している。

また、直近では、日本車いすカーリング協会オフィシャルパートナーとして、今年5月に北海道稚内市で開催された「日本車いすカーリング選手権大会」に協賛し、出場選手をはじめ関係者や来場者などに同社の人気商品「フィッシュソーセージ」などを提供した。