異例の多彩さ　伊藤園「お～いお茶」で63種類のデザインボトル　大谷翔平選手が2025年シーズンに放った63本のホームラン描く

伊藤園は「お～いお茶」で大谷翔平選手が2025年シーズンに放った63本のホームランを描く。

6月22日、「お～いお茶 緑茶」「同 ほうじ茶」「同 玄米茶」で大谷選手が放ったホームランを描いたプレミアムデザインボトル「Oi Ocha SHOHEI OHTANI ALL HOME RUNS BOTTLE 2025 SEASON 55+8 EDITION」を数量限定発売する。

このうち旗艦商品の「お～いお茶 緑茶」600mlサイズでは63種類のデザインボトルを取り揃え63本のホームランを描き切る。

デザインボトルは「お～いお茶 緑茶」の600ml以外のサイズや「ほうじ茶」「玄米茶」を含めると93種類に上る。

飲料・食品業界でも異例の多彩さとなる。

その狙いについて、6月1日、イベント会場で取材に応じた緑茶ブランドグループの吉田達也ブランドマネジャーは「大谷選手が放たれたそれぞれのホームランにみなさん思い出や感動があると思っている。『お～いお茶』を飲んでいただくときにホームランを思い出していただき活力や希望を与えていけるような企画にしていきたい」と語る。

多彩さゆえに製造は通常よりも手間暇を要する。

「製造フィルムをこまめに切り替えるなど生産工場の方にはご苦労をおかけしている」という。

デザインボトルはランダムに出荷され、来店客が店頭を訪れるたびに新しいボトルに出会えることを想定する。

大谷選手をあしらった今回のデザインボトルでは、大谷選手の写真ではなく、ホームランの臨場感を演出するためイラストを採用した。今回のデザインボトルは北米市場でも展開される。

今後、プロモーション動画やCMの展開を予定し6月22日の発売日に向けて話題化を図る。発売後は「全国に一カ所だけ全種類が購入できる場所を設けるようなことも考えている」と述べる。