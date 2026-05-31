ポッカサッポロ「北海道富良野ホップ炭酸水」が目指すのは「アルコール代替にもなる清涼飲料水」の独自ポジション構築　導入進む

ポッカサッポロフード＆ビバレッジの「北海道富良野ホップ炭酸水」は今年、「アルコール代替にもなる清涼飲料水」の独自ポジションを構築すべく、ホップを使用したこだわりの炭酸水であることをアピールしていく。

同商品はサッポロビールが育成したホップ・フラノビューティー種をエキス化して使用しており、ほろ苦い独特の味わいを楽しめるのが特徴。

2024年の刷新では、サッポロビールとの協働開発であることをわかりやすく伝えるため、星のマークをラベル上部に加えた。

安田剛史マーケティング本部ブランドマネジメント部マネージャーは「お客様のSNS発信でも、お酒を飲まない日に飲んでいるというお声がある。アルコールの味を再現しているノンアルコールビールとも違う、新しい味を楽しむ選択肢として選んでいただきたい」と語る。

大都市圏を中心に量販店での導入も進んでおり、POPの掲示や試飲も計画している。

「レモンなどのフレーバー炭酸水が伸びているなかで、ホップという差別化された新しいフレーバーの提案を受け入れられている量販店も多く、今春のスーパーマーケットでの導入は昨年と比べて増えている」という。

コミュニケーションでは、お酒を飲まない日の代替飲料をテーマに訴求する。

動画広告からECサイトへの動線づくりが昨年成功したことを受け、今年も夏に動画広告の展開を予定している。

メインターゲットがホップに知見のある40～60代であることから、昨年に続き「父の日」をフックにした店頭POPやSNSキャンペーンも計画している。