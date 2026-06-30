丸美屋食品「ふりかけキャンペーン」 抽選会で当選者決定

丸美屋食品工業は6月17日、東京都杉並区の同社本社で、3月1日～5月9日の期間で実施した「春のふりかけキャンペーン」の抽選会を開催した。大嶋敏男専務取締役らが参加。「夢が広がる！現金50万円」などの当選者を決定した。

同キャンペーンは、当選者数2万20人の大型キャンペーン。応募口数は121万8000口で前年比9％減だった。

「春のふりかけキャンペーン」は、総計1万20人に賞品が当たるオープン懸賞「クイズで当たる！コース」と、総計1万人に賞品が当たるクローズド懸賞「マークで当たる！コース」の2本立てで行われた。

オープン懸賞の賞品は「現金50万円」（1コース、10人）、「人気家電5点セット」（2コース、10人）、「丸美屋商品詰め合わせ」（Wチャンス賞、1万人）、クローズド懸賞の賞品は「フライパン5点セット（Aコース、2500人）、「手のりたまクッション」（Bコース、2500人）、「丸美屋商品詰め合わせ」（Wチャンス賞、5000人）。

オープン懸賞の応募口数は79万4000口で前年比8％減。うち1コースは64万1000口、6％減、2コースは15万3000口、16％減だった。クローズド懸賞の応募口数は42万4000口で前年比11％減。うちAコースは34万8000口、1％増、Bコース7万6000口、43％減だった。