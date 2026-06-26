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日本ハム 8月から220品を値上げ

食肉加工品
日本ハム 8月から220品を値上げ

　日本ハムは8月1日から、家庭向け商品、業務用商品、冷凍食品の一部商品の規格変更・納品価格改定を順次実施する。対象品目数は220品で、改定率は約5～46％。

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