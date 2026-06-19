ベーカリー新製品開発コンテスト 5作品が受賞、商品化へ カリフォルニア・レーズン協会

米カリフォルニア・レーズン協会は「第34回 カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」を6月13日に開催。製パン製菓のプロたちが新製品のアイデアや製造技術を競い、審査を経て各部門の受賞者が決定した。

今年で34回目を迎えるこのコンテストは「ホールセール商品部門」「リテイル商品部門」「製パン関連企業部門」の3部門。全国から110の応募作品が寄せられ、その中から選ばれた13作品が最終審査に進出。優秀作品5品が決定した。受賞作は順次商品化される予定。

当日は、来日したカリフォルニア・レーズン協会のジェフ・スマトニー代表をはじめとする6人が試食審査を実施し、各部門の受賞作品を決定。さらに今年はパンを愛する生活者の視点から、大のパン好きとして知られるモデル・俳優の大野いとさんによる「ゲスト審査員賞」も選定した。

ホールセール商品部門では「和のレーズンデニッシュ ～さ・し・す・せ・そ～」（YKベーキングカンパニー）、リテイル商品部門で「Noir Café Raisins～レーズンと珈琲の余韻～」（クロワッサン）がそれぞれ栄えある大賞を受賞した。

審査員を代表して総評を述べた日本パン技術研究所の山本剛史氏は「今年度は、作品を前日に審査会場へ送付する方式を採用したことにより、作品者が作り慣れた環境で十分に時間をかけて制作し完成度の高い状態で審査に臨めた。その結果、即商品化が可能なレベルの高い作品が集まる充実した大会だった。若手の出品者も多数見受けられ、次世代を担う職人たちの意欲と可能性を強く感じさせる機会となった」と手ごたえを語った。

またゲスト審査員の大野いとさんは「同じカリフォルニア・レーズンを使いながらも、それぞれに異なる発想と表現があり、作り手のこだわりや工夫が豊かに伝わってきた。特に心を惹かれたのは、小麦を控えたい方や食事に制限のある方でも、安心して美味しく楽しめるレーズンパン。誰もが美味しさを分かち合えるようにというやさしい視点が感じられ、その発想こそがレーズンパンの新しい可能性を広げていく――そんな期待を抱かせてくれる一品だった」と述べた。