伊藤ハム 新カジュアルギフトで若年層開拓 「伝承」鹿児島黒豚シリーズで低価格帯投入

伊藤ハムは、今夏ギフトで「カジュアル、通年販売を視野に入れた新タイプ」（太田健一伊藤ハム米久ホールディングス家庭用企画室カテゴリーマネージャー）に位置付ける冷凍品の新ブランド「BISTRO STYLE」（ビストロスタイル）を投入する。

色鮮やかなリオナソーセージ等5種のハム・ソーセージのセットなどカジュアルなイメージを訴求し、若年層などの新規ユーザー開拓を図る。また、「低価格も一つの切り口」に、主力ブランド「伝承」の鹿児島黒豚シリーズから、ギフト市場で販売構成比が高い3000円台の新商品を発売する。

ビストロスタイルは「家庭で手軽にビストロ気分が味わえる」をコンセプトに開発。主な特徴は「冷凍庫ストックで食べたい時に食べられる」「スライス済みで切る手間がない」「さまざまな5種類の味が楽しめる」の3点。

ラインアップは2品で、「BISTRO STYLE 5種セット」（税別2500円）は、国産豚肉使用の熟成ロースハムや直火窯熟成ベーコン、特級あらびきウインナーの他、ピーマンやピクルスなどが入った鮮やかなリオナソーセージは盛り付けるだけで料理が華やかに仕上がり、パストラミベリーローラーはガーリックなどが入りおつまみにも好適。

「同 田崎真也セレクションコラボセット」（同3000円）は、ピザ2種に、リオナソーセージなどハム・ベーコン3種を揃えた。

既存ブランドでは、「伝承」の新商品は、人気のスライスセットに好評のハムステーキを組み込んだDKS-55（同5000円）、鹿児島黒豚「黒の匠」を原料にした「DB-35」（同3500円）は、同黒豚の焼豚160g、炙り焼ポークローフ160g、あらびきウインナー80g×2の4品が入る。黒豚セットは昨年の歳暮期に、ギフト市場で販売構成比が高い3000円台でテスト販売し一定の効果が得られたことで、今回拡大させた。

同社で販売構成比が最も高い「伝承献呈」ブランドでは、税別価格で2700円や、消費者の健康志向の高まりから人気の「伝承献呈 うす塩」シリーズからは「お求めやすい新セット」（同）として2500円のGMU-31も投入し、ユーザーのすそ野を広げていく。