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フードリエ ハム・ソーなどほぼ全品7月から値上げ

食肉加工品
フードリエ ハム・ソーなどほぼ全品7月から値上げ

　フードリエは7月納品分から、ハム・ソーセージ、調理加工食品のほぼ全品を対象に、規格変更含めて納品価格を値上げする。改定率は2～15％。

　理由は包装資材類価格およびエネルギーコストの高騰のためで、値上げは24年10月以来となる。

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