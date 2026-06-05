フードリエ ハム・ソーなどほぼ全品7月から値上げ

フードリエは7月納品分から、ハム・ソーセージ、調理加工食品のほぼ全品を対象に、規格変更含めて納品価格を値上げする。改定率は2～15％。

理由は包装資材類価格およびエネルギーコストの高騰のためで、値上げは24年10月以来となる。