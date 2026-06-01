ハム・ソーセージなど値上げ 8月から5～35％↑ プリマハム

プリマハムは、一部商品の規格変更と値上げを実施する。

家庭用・業務用のハム・ソーセージ、加工食品合わせて約250品について、8月1日から価格を5～35％引き上げる。

原材料や副資材の価格、物流コストや人件費の上昇が継続していることに加え、昨今の国際情勢の緊迫化に伴い、石油関連資材やエネルギーコストが高騰しているためとしている。