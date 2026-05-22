コーヒーのテーマパーク「UCCコーヒー博物館」 7月1日リニューアルオープン 子どもも楽しめる展示多数

UCCジャパンは、神戸市の「UCCコーヒー博物館」を7月1日にリニューアルオープンする。

「コーヒーのテーマパーク」をコンセプトに各種体験ができる新施設を加え、プロからファミリーまで幅広い層からの来館を見込む。入館は完全予約制で、5月15日から受け付けを開始した。

新設した「コーヒーの科学と未来がわかる体験ラボ」では、子どもも楽しめるハンズオン（触ることができる）展示を多数取り入れた。予約制のラウンジなどでは、入館料とは別途料金で様々な体験ができる。コーヒーのフードペアリング（税込2200円）、自分好みのコーヒーを見つける特別体験（同3300円）などは「コーヒーへの価値観が変わる新たな発見ができる特別な時間」（同社）を提供する。

その他、ペーパードリップ体験（同2200円）、ブレンド作り体験（同2750円）、3Dラテアート体験（同1650円）、コーヒー焙煎体験（同2750円）など、子どもから大人まで全世代が楽しめるコンテンツを用意した。

5月12日にメディア向けにオンラインで会見した栄秀文館長は「体験・体感を通して多くの方にコーヒーを身近に感じてほしい」と語った。

所在地は兵庫県神戸市中央区港島中町6-6-2。最寄駅から徒歩1分。入館料（税込）は高校生以上880円、中学生以下440円。会館日時は水～日曜の午前10時～午後5時。休館日は月・火曜（祝日除く）。

同館は、「日本唯一のコーヒー専門の博物館」（同社）として35年以上にわたり、国内外から延べ150万人以上が来館しており、コロナ禍の20年に休館し、21年からセミナーなどに限定した完全予約制で運営していた。