碾茶初入札 過去10年で最高値 平均1万4千円/kg JA全農京都

5月13日、JA全農京都の「宇治茶流通センター」（城陽市）で抹茶の原料となる碾茶（てんちゃ）の第1回入札販売会が開催された。375点・計2万5188㎏が出品され、50社・100人が参加した。

1㎏当たり平均落札単価は1万4127円で、過去10年間で最高値を付けた。

最高落札単価は4万21円、最低落札単価は7200円だった。

昨年の初入札では1678㎏が出品され、平均単価は8235円。最高単価1万1393円、最低単価4121円だった。