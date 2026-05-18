総合流通特集Part1〈コンビニ〉

コンビニ　独自価値で差別化　来店動機創出へ改革加速

・“価値実感”で目的来店促進
・成長軸は地域・海外へ

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・セブン‐イレブン・ジャパン　80万円日販へ構造改革　現場起点で成長モデル転換
・ファミリーマート　メディアコマース本格展開　広告・販促・売場を融合
・ローソン　商品力とデジタルで成長加速　「まちかど厨房」軸に差別化
・ミニストップ　収益構造改革を本格化　日配・FF強化で来店頻度向上へ

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