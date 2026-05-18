総合流通特集Part1〈コンビニ〉

コンビニ 独自価値で差別化 来店動機創出へ改革加速

・“価値実感”で目的来店促進

・成長軸は地域・海外へ

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・セブン‐イレブン・ジャパン 80万円日販へ構造改革 現場起点で成長モデル転換

・ファミリーマート メディアコマース本格展開 広告・販促・売場を融合

・ローソン 商品力とデジタルで成長加速 「まちかど厨房」軸に差別化

・ミニストップ 収益構造改革を本格化 日配・FF強化で来店頻度向上へ

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