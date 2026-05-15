日本気象協会 biz tenki
日配大豆製品納豆連、価格適正化推進 コ...

納豆連、価格適正化推進 コスト指標団体申請へ 包材リスクに危機感も

大豆製品
長谷川健太郎会長
長谷川健太郎会長

　全国納豆協同組合連合会は5月8日、第72回通常総会を開催し、令和7年度事業報告・決算、令和8年度事業計画・収支予算などを承認した。

　長谷川健太郎会長はあいさつで、重点課題として食料システム法に基づく「コスト指標作成団体」への申請と、中東情勢を背景とした包材調達リスクへの対応を挙げ、「長く続いたデフレマインドから業界が抜け出しつつある中で、制度面の追い風を転機と捉え、組合の共助の力で危機を乗り越えていく」とした。

　「コスト指標作成団体」申請は、豆腐業界と歩調を合わせて進める見通し。原材料費や人件費、エネルギーコストなどを可視化し、業界平均との比較を可能にすることで、各社の価格交渉や経営改善につなげる狙いだ。

　中東情勢の変化を受け、石油由来の食品容器・包材の価格高騰や供給不安も懸念される。足元では5月分まで大きな問題はないとする声がある一方、6月以降は不透明感が残る。同連合会では関係各所への働きかけを進め、資材の安定確保に努めるほか、万一資材が不足した場合の食品表示上の対応についても、行政への働きかけを検討する。

　令和7年度の事業報告では、国内需要が金額5.2％増、数量10.6％増と前年を上回った。輸出も金額48％増、数量44％増と拡大し、特に中国市場の需要回復が全体を押し上げた。今後は中国市場を注視しつつ、ASEANやオセアニアなどへの多角化も進める。

　輸出拡大に向けては、冷凍納豆の品質保持に関する研究成果も報告された。長期冷凍後も品質に大きな変化は見られず、360日間の品質保持が可能であることが確認され、取引先提案や輸出拡大の材料としての活用が期待される。

　令和8年度事業では、コスト指標入力システムの活用促進、食品表示のデジタル化対応、食品容器規制、PFAS残留規制、納豆原料大豆の安定確保などを重点に掲げた。原料大豆については、気候変動や国際情勢、米国の通商政策などの影響を注視し、米国大豆輸出協会との連携を強化する。

　PR事業では、既存の納豆チャンネルの映像資産を活用したショート動画配信や、「二度おいしいちょい足し納豆選手権」の映像化などに取り組む。11月には名古屋市で全国納豆鑑評会と全国納豆サミットを開催し、米国の大豆生産者や輸出事業者との交流も行う。

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。