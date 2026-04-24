味の素 東京本社で従業員交流会 フィギュアスケート坂本さん迎え

味の素社は、世界で活躍するトップアスリートを栄養面でサポートする「ビクトリープロジェクト」の一環として、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの個人、団体戦で銀メダルを獲得し、今年3月にフィギュアスケートの現役を引退した坂本花織さんを迎え、東京本社で従業員交流会を行った。

トークセッションでは、ミラノ五輪に向けて味の素が行ってきた坂本さんへの支援を、ビクトリープロジェクトの高柴瑠衣さんと振り返った。坂本さんは「1年前にはエネルギー摂取が足りなく、胃腸炎を患い、病気で寝込むなど体調不良が続き、40日間ほど練習ができなかった。そこで味の素から『失った40日を伸びしろに変えよう』とアドバイスを受け、①白ごはんを食べること②胃腸を温めてから寝ること③練習前後にアミノバイタルを摂ることに取組んだ。大好きな餃子を食べながら白ごはんを食べ、温かいたまごスープやほんだしのだし湯を飲んで緊張感を和らげ、練習前後はアミノバイタルを飲んだ。その結果、今シーズンは体調崩さず、元気に頑張れ、食事改善で救われた」など振り返った。

坂本さんの発案によりミラノ五輪選手を集めた決起集会が好評だったことから、今回は味の素版決起集会として坂本さん自ら自家製ティラミスで乾杯の音頭をとり、味の素の中村茂雄社長からは「坂本さん活躍を拝見し感動と勇気をもらった」と花束を贈呈。ミラノ五輪でも試合前にスコーンを食べる習慣だったことから、今回も参加社員とスコーンを片手に記念写真を撮影した。