赤城乳業 風呂あがりに“フロリダサンデー” 銭湯で無料配布イベント

赤城乳業は4月26日の「よい風呂の日」に合わせ、カップアイス「フロリダサンデー」のサンプリングイベントを、「ひだまりの泉 萩の湯」（東京都・台東区）で4月25、26日の両日開催する。銭湯利用者に計2600個を無料配布するほか、ブルーベリーの香りが楽しめる特別風呂も用意し、入浴後の喫食シーンを提案する。

同イベントは昨年に続く第2弾。前回は名古屋、東京、大阪、仙台で実施し、約5000人が来場するなど好評だった。今回は新たに、6月発売予定の「同 マンゴー」を先着100人に先行配布し、オリジナルサウナハットやステッカーが当たる抽選企画も行う。

「フロリダサンデー」は1980年代に販売していた商品を2020年に復刻したカップアイス。1個210mlと満足感の高い容量ながら、天面の果肉ソース、側面の甘酸っぱいソースを組み合わせて最後まで飽きずに食べられる点が特徴。今春は側面ソースの糖原料配合を見直し、果実酢を隠し味に加えることでより一層果実感と後味の良さを高めた。

販売は好調で、過去4年間で数量は2倍超に拡大するなど高い成長率を維持。購買は40代男性を中心としたコア層が中心で、イベントを通じて未認知層の取り込みを図る。

開発マーケティング本部マーケティング部の佐藤信一氏は「銭湯は男性の利用者が多くターゲットと親和性が高い。入浴後というアイスの喫食シーンにも合致する」と狙いを説明する。

「よい風呂の日」との連動も追い風に、体験を通じた認知拡大を図る。「市場での存在感を高め、カップアイスでナンバーワンを目指す」(同)としている。