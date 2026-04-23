農水畜産業野菜サラダクラブ「パクベジ」、...

サラダクラブ「パクベジ」、28年売上50億円に 指定野菜ブロッコリーで需要創出

野菜
新谷昭人社長㊥とスタッフ
新谷昭人社長㊥とスタッフ

　サラダクラブは3月31日、昨年12月に発売した「そのままパクっとベジタブル」（パクベジ）の商品戦略発表会を行った。「パクベジ」は加熱工程を加えたトレー付トップシール容器入りの商品。第一弾として「国産蒸しブロッコリー」と「国産焼きブロッコリー」を関東甲信越限定で発売した。ブロッコリーは4月1日、半世紀ぶりに指定野菜に追加されており、サラダクラブでは国産ブロッコリーの消費を牽引し、日本の生産者支援に力を注ぐ。

　同社によると、近年、拡大している冷凍ブロッコリー市場では多くが中国やエクアドル産で、国産野菜を食べたいニーズが置き去りにされているという。

　ブロッコリーの支持が集まる一方、生ブロッコリーを調理する上で生活者が感じている「まな板が散らかる」「虫が心配」「下処理が面倒」「ゆでるのが手間」といった課題もあった。「パクベジ」は下処理いらずでコリコリ食感、日持ちの長さなどが特徴。冷凍ブロッコリーでは味わえない食感の良さは商品の強みだ。

　「パクベジ」は売場での変色を抑えるために自社の鮮度保持技術とキユーピーの酸化防止技術を使い、食品添加物を使用せずに鮮度感を保持。食感を残すと長期保管後に臭気が発生する課題についても、あらゆる知見を組み合わせた独自技術により解決した。冷蔵庫から出してすぐに提供することができる簡便さや国産100％といった点も訴求点となる。

独自製法で鮮度感を保持
独自製法で鮮度感を保持

　同社では「パクベジ」を新たな定番にすべく、店頭のパッケージサラダ売場の隣に加熱素材売場を提案。手軽に野菜を摂取できる点をアピールし、28年度にはシリーズ売上50億円を目指す。

　同社の新谷昭人社長は「良い商品は良い原料からしか生まれない。少しでも外部環境の影響を受けないようにするため、さらなる生産者とのつながりを強化している」と振り返った。

　「パクベジ」については「日本の農家を応援するために国産原料にこだわり、指定野菜のブロッコリーの新需要を創出する。野菜摂取量が足りないという課題と調理時間がないという現実があり、手軽に効率よく野菜を食べられることが急務となっている。国産ブロッコリーの消費を牽引し、日本の生産者を後押しすることが当社の使命だ」と紹介した。

カナエ モノマテリアルパッケージ

関連記事

インタビュー特集

ごま・きな粉の真誠 冨田博之社長 新領域への挑戦果敢に 「おつまみ」で新たな売場開拓

乾麺・乾物
ごま・きな粉の真誠（愛知県北名古屋市）の25年12月期連結売上高は104億6100万円となった。前年をやや割り込んだものの、価格改定や相場変動で一部原料ごまの価格が軟化したことなどから粗利が改善、営業増益とした。

生産現場が潤う農業を 安定供給と安定価格実現 アムハイドロ・パシフィック ポール・マイルズ社長

野菜
気候変動や耕作地の減少、後継者不足など農業が抱える課題は多い。農作物を扱う流通・小売業にとっても、天候に左右されやすい不安定な供給量とそれに合わせた価格の変動など、問題点はいくつも挙げられる。

“お米の新たな発酵食品” 代替肉CoMeat®需要創出に挑む 跡部季子取締役

PBF
プロテインクライシスが叫ばれる昨今、キノコなど糸状菌から作られる代替肉（マイコプロテイン）が注目を集めている。2021年設立のアグロルーデンス（佐賀清崇社長）は、お米と麹で作った新たな発酵食品CoMeat®を展開。

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。